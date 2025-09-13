Sábado, 13 de Septiembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 13 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

