Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 13 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15