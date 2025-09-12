Alicia Matías Teodoro, conocida como la abuela heroína tras cubrir con su cuerpo a su nieta durante la explosión de una pipa en Iztapalapa, falleció la noche de este viernes a causa de las quemaduras que sufrió.

El incidente ocurrió en los alrededores del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, cuando la pipa explotó dejando una estela de destrucción en la zona. Alicia, consciente del peligro, se interpuso entre la pequeña y la explosión, intentando protegerla con su propio cuerpo.

Su estado de salud permaneció crítico desde el momento del accidente. Las autoridades informaron que tenía quemaduras en aproximadamente el 90% de su superficie corporal.

Estuvo internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde su lucha por sobrevivir fue constante hasta su deceso.

Alicia Matías, de 49 años, acostumbraba a sentarse bajo el puente de la Concordia mientras cuidaba a su nieta. El día de la tragedia, cuando la pipa se volcó y estalló, no dudó en cubrir con su propio cuerpo a la niña de apenas dos años para protegerla.

Las imágenes del dramático momento se difundieron en redes sociales: se observa a la mujer salir del fuego cargando a la niña, mientras un policía y un ciudadano en motocicleta atraviesan la zona devastada para brindarle los primeros auxilios a la menor.

MF