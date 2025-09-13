Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 13 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

