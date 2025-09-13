Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 13 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga