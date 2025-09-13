Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 13 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

