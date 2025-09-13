Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 13 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

