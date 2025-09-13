Sábado, 13 de Septiembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este sábado 13 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

