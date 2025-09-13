Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 13 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla