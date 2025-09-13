Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 13 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

