Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 13 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 70%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

