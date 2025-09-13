Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 13 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta