Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 13 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 69%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

