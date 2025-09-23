Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 23 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.Según se comunicó, el clima presenta un 65% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga