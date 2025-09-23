Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 23 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

