Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 23 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se comunicó, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

