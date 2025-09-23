Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 23 de septiembre prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se establece, el clima presenta un 7% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

