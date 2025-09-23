Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 23 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en El Salto