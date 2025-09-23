Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 23 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

