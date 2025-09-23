Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 23 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se informó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

