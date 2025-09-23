Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 23 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.Según se informó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga