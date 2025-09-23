Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 23 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

