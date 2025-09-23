Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este martes 23 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 73% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

