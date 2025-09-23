Martes, 23 de Septiembre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este martes 23 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

