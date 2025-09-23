Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este martes 23 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

