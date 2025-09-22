El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), busca garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. La estrategia pone especial atención en los sectores más vulnerables, priorizando a personas que viven en zonas de alta marginación, comunidades indígenas o aquellas que enfrentan carencias sociales.Las zonas de intervención del Programa de Vivienda para el Bienestar se determinan mediante un proceso técnico y normativo que garantiza que los apoyos lleguen a la población más vulnerable.La Conavi delimita los polígonos prioritarios de atención tomando como referencia las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), que cada año son definidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría del Bienestar.Estas áreas corresponden a municipios, localidades y regiones con alta o muy alta marginación y rezago social, con base en esta información oficial, la Conavi establece las zonas de intervención para asegurar que los beneficios del programa se dirijan a quienes más lo necesitan.Las casas que se edifiquen a través del Programa de Vivienda para el Bienestar tendrán un diseño estándar pensado en la comodidad y funcionalidad de las familias, cada inmueble contará con una superficie mínima de 60 metros cuadrados.El modelo habitacional incluye dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio, además de garantizar acceso a servicios básicos como agua y electricidad. También se contemplan espacios verdes y áreas comunes para favorecer la convivencia.El planteamiento arquitectónico establece que, por cada hectárea, el 60% se destine a áreas verdes y el 40% a espacios comunes, lo que permitirá promover un entorno saludable, sostenible y con calidad de vida.NA