Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 23 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

