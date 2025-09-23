Martes, 23 de Septiembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este martes 23 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

