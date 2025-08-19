Martes, 19 de Agosto 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

