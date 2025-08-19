Martes, 19 de Agosto 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 19 de agosto prevé que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 20 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

