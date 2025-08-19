Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga