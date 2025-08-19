Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

