Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este martes 19 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16