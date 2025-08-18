Beca Rita Cetina: Esta es la fecha de registro para estudiantes de secundaria

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en escuelas públicas de modalidad escolarizada y forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

Este apoyo busca asegurar que ningún niño o adolescente abandone sus estudios por motivos económicos. Además de reconocer el derecho a la educación, la beca también representa un respaldo a la economía de millones de familias mexicanas.

Para acceder al programa, el registro debe ser realizado por madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial, utilizando la Llave MX, una herramienta digital de identidad. Si aún no se cuenta con ella, se recomienda tramitarla con anticipación.

En 2025, la beca entregará 1,900 pesos bimestrales por familia, y un complemento de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria. Por ejemplo, una familia con dos estudiantes recibirá 2,600 pesos cada dos meses, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es un apoyo universal, lo que significa que está disponible para todos los alumnos de secundaria pública sin necesidad de cumplir requisitos socioeconómicos.

Finalmente, el registro en línea estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2025.

⏯️ #SEPInforma

�� El 15 de septiembre inicia el registro a la beca #RitaCetina

�� Conmemoramos el Día Internacional de la Juventud

�� Invertiremos mil 771 mdp en #becas para estudiantes de bachillerato en #Chiapas

�� Certificados de bachillerato emitidos desde 2017 podrán… pic.twitter.com/ES2lR1EisN — SEP México (@SEP_mx) August 18, 2025

SV