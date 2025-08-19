Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se anuncia, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

