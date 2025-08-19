Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se anuncia, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa