Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Tlaquepaque para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

