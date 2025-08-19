Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este martes 19 de agosto determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

