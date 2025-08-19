Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

