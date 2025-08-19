Martes, 19 de Agosto 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

El clima en Tonalá para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

