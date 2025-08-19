Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara