Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17