Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este martes 19 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

