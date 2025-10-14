Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 14 de octubre prevé que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 15 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

