Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este martes 14 de octubre prevé que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 15 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

