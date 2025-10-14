Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 14 de octubre determina que estará con algo de nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

