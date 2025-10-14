Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 14 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

