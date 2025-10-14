Martes, 14 de Octubre 2025

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este martes 14 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

