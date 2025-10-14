Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este martes 14 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

