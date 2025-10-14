Martes, 14 de Octubre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 14 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 15 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

