Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 14 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 73%.Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24