Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 14 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

