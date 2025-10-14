Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este martes 14 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.Según se anuncia, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 15 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos