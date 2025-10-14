Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este martes 14 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se anuncia, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 15 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

