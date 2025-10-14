Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 14 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

