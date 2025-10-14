Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 14 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 46% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara