Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 14 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 46% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

