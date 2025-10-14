Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este martes 14 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 87%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 15 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

