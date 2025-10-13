Caos en Edomex: ¿Por qué se mantiene el bloqueo en Periférico Norte?

La exigencia de justicia por la desaparición de Kimberly Hilary Moya González mantiene paralizado el tránsito en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México. Desde tempranas horas de este lunes 13 de octubre, familiares, amigos y colectivos feministas continúan con el bloqueo de los carriles centrales y laterales en dirección a la Ciudad de México.

La joven, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), fue vista por última vez el pasado 2 de octubre. Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Kimberly fue interceptada mientras caminaba por la calle Filomeno Mata, en la colonia San Rafael Chamapa, y forzada a subir a un vehículo.

Como parte de las indagatorias, la fiscalía realizó un cateo en un taller mecánico vinculado a uno de los presuntos responsables, donde fueron halladas botas con manchas de sangre que podrían estar relacionadas con la víctima. Hasta ahora, hay dos personas detenidas por su posible implicación en los hechos.

Sin embargo, los manifestantes denuncian lentitud en el proceso y exigen la presencia del fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en el lugar de la protesta para atender directamente sus demandas. "No vamos a movernos hasta que nos escuchen", expresaron los familiares.

La movilización ha sido respaldada por otros familiares de personas desaparecidas, así como por colectivos feministas que acusan omisión e ineficacia de las autoridades en casos similares. A once días de la desaparición de Kimberly, insisten en que las acciones emprendidas hasta ahora son insuficientes.

El bloqueo ha provocado un severo congestionamiento vial en una de las principales arterias del Valle de México sumando hasta el momento más de 12 horas, afectando a miles de automovilistas.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre cuándo podría restablecerse la circulación.

MF