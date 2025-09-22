Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 22 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 58% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

