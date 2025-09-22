Lunes, 22 de Septiembre 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 22 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

