Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este lunes 22 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 27

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

