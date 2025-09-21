Hoy No Circula lunes 22 de septiembre 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula del lunes 22 de septiembre aplica para vehículos con engomado AMARILLO, terminación de placa 5 y 6, y hologramas 1 y 2, durante el horario de 05:00 a 22:00 horas.

Este programa, que busca reducir la contaminación y proteger el medio ambiente , restringe la circulación de automóviles en la Ciudad de México y en el Estado de México todos los días de la semana.

¿En qué municipios se aplica el Hoy No Circula?

El programa está en vigor en:

Ciudad de México

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México

Almoloya de Juárez - Valle de Toluca

Calimaya - Valle de Toluca

Chapultepec - Valle de Toluca

Lerma - Valle de Toluca

Metepec - Valle de Toluca

Mexicaltzingo - Valle de Toluca

Ocoyoacac - Valle de Toluca

Otzolotepec - Valle de Toluca

Rayón - Valle de Toluca

San Antonio la Isla - Valle de Toluca

San Mateo Atenco - Valle de Toluca

Temoaya - Valle de Toluca

Tenango del Valle - Valle de Toluca

Toluca - Valle de Toluca

Xonacatlán - Valle de Toluca

Zinacantepec - Valle de Toluca

Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco

Atizapán - Valle de Santiago

Tianguistenco Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco

Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Xalatlaco - Valle de Santiago

Tianguistenco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

GOBIERNO DE MÉXICO

¿Qué autos están exentos de cumplir con el programa?

El Hoy No Circula no aplica a todos los vehículos. Las excepciones son los autos que:

Tengan holograma doble cero o cero.

Sean eléctricos o híbridos.

Tengan placas para personas con capacidades diferentes.

Sean vehículos de servicio de emergencia o funerarios.

EE