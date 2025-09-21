Domingo, 21 de Septiembre 2025

Hoy No Circula lunes 22 de septiembre 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Este programa busca reducir la contaminación y proteger el medio ambiente

El Hoy No Circula busca reducir la contaminación y proteger el medio ambiente. PIXABAY / ESPECIAL

El programa Hoy No Circula del lunes 22 de septiembre aplica para vehículos con engomado AMARILLO, terminación de placa 5 y 6, y hologramas 1 y 2, durante el horario de 05:00 a 22:00 horas. 

Este programa, que busca reducir la contaminación y proteger el medio ambiente, restringe la circulación de automóviles en la Ciudad de México y en el Estado de México todos los días de la semana. 

¿En qué municipios se aplica el Hoy No Circula?  

El programa está en vigor en: 

Ciudad de México 

  • Álvaro Obregón 
  • Azcapotzalco 
  • Benito Juárez 
  • Coyoacán 
  • Cuauhtémoc 
  • Cuajimalpa de Morelos 
  • Gustavo A. Madero 
  • Iztacalco 
  • Iztapalapa 
  • Magdalena Contreras 
  • Miguel Hidalgo 
  • Milpa Alta 
  • Tlalpan 
  • Tláhuac 
  • Venustiano Carranza 
  • Xochimilco 

Estado de México 

  • Almoloya de Juárez - Valle de Toluca 
  • Calimaya - Valle de Toluca 
  • Chapultepec - Valle de Toluca 
  • Lerma - Valle de Toluca 
  • Metepec - Valle de Toluca 
  • Mexicaltzingo - Valle de Toluca 
  • Ocoyoacac - Valle de Toluca 
  • Otzolotepec - Valle de Toluca 
  • Rayón - Valle de Toluca 
  • San Antonio la Isla - Valle de Toluca 
  • San Mateo Atenco - Valle de Toluca 
  • Temoaya - Valle de Toluca 
  • Tenango del Valle - Valle de Toluca 
  • Toluca - Valle de Toluca 
  • Xonacatlán - Valle de Toluca 
  • Zinacantepec - Valle de Toluca 
  • Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco 
  • Atizapán - Valle de Santiago 
  • Tianguistenco Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco 
  • Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco 
  • Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco 
  • Xalatlaco - Valle de Santiago 
  • Tianguistenco 
  • Atizapán de Zaragoza 
  • Coacalco de Berriozábal 
  • Cuautitlán 
  • Cuautitlán Izcalli Chalco 
  • Chicoloapan 
  • Chimalhuacán 
  • Ecatepec de Morelos 
  • Huixquilucan 
  • Ixtapaluca 
  • La Paz 
  • Naucalpan de Juárez 
  • Nezahualcóyotl 
  • Nicolás Romero 
  • Tecámac 
  • Tlalneplantla de Baz 
  • Tultitlán 
  • Valle de Chalco 
¿Qué autos están exentos de cumplir con el programa? 

El Hoy No Circula no aplica a todos los vehículos. Las excepciones son los autos que: 

  • Tengan holograma doble cero o cero. 
  • Sean eléctricos o híbridos. 
  • Tengan placas para personas con capacidades diferentes. 
  • Sean vehículos de servicio de emergencia o funerarios. 

